أبرزعناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

ايران ..

إيران تعتبر أي تغيير في الحدود الدولية في المنطقة خطا أحمر.

ابتكار ..

وزير الخارجية .. إيران لن تتحمل أية محاولات لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة.

جمهوري اسلامي ..

مسؤول كبير في الحرس .. سنتعامل بحزم مع أية محاولات لتغيير الحدود الدولية بالمنطقة.

آرمان ملي ..

أوروبا تدير ظهرها للمفاوضات بفرض إجراءات حظر جديدة على إيران.

رويش ملت ..

فشل رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس في السيطرة على التضخم يطيح بها بفترة قياسية.

أرمان امروز ..

إستقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس متأثرة بسلسلة تداعيات البركسيت على الإقتصاد.

سياست روز..

عمليات مجموعة عرين الأسود بالضفة الغربية الفلسطينية تتحول لكابوس مرعب للصهاينة.

آفتاب يزد..

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يتحدث عن أفول الهيمنة الأمريكية.

خراسان ..

الضفة الغربية المحتلة تشهد حمى بداية إندلاع نيران إنتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة.

كيهان ..

صحف أمريكية تحذر من قرب إنزلاق الولايات المتحدة بحرب أهلية مع تفاقم العنف والعنصرية.

ابرار ..

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس سيزور تركيا هذا الأسبوع.

مردم سالاري ..

قصف صاروخي متبادل ومعارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في خيرسون.

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

ايران..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أمريكا ما زالت في الطريق الخاطئ)..

تقول ادارة بايدن بأنها لم تعد تركز على مفاوضات احياء الاتفاق النووي وان الاولوية لواشنطن باتت دعم الاضطرابات في ايران.

(إن إدارة بايدن تريد مواصلة نفس سياسات ترامب الخاطئة أي تصعيد الضغوط على إيران بشتى السبل لإقتطاع تنازلات)

ورغم ان بايدن نفسه اعترف بصراحة مرارا بفشل سياسة ضغوط الحد الاقصى الترامبية على ايران.

ان ما تخطط له امريكا الان هو تصعيد الضغوط على بلادنا بوقف مفاوضات احياء الاتفاق النووي وفرض المزيد من اجراءات الحظر بالتنسيق مع الترويكا الاوروبية وكذلك عبرالترويج لاكاذيب تتهم ايران بالمشاركة بالحرب باوكرانيا وغير ذلك من الاكاذيب الصارخة . لدفع بلادنا لتقديم تنازلات لا بشأن برنامجها النووي فحسب بل بشأن قدراتها الدفاعية وسياساتها الاقليمية ايضا , ولكن ادارة بايدن ستفشل تماما كما فشلت كل الادارات الامريكية التي سبقتها في مواجهة قدرة وصلابة ايران .

آفتاب يزد..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( إستقالة رئيسة وزراء بريطانيا بعد 45 يوما )..

كما كان متوقعا اضطرت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس للاستقالة من منصبها تحت وطأة ضغوط داخلية من حزب المحافظين الذي تترأسه . ومن المقرر ان يجري هذا الحزب تصويتا جديدا الاسبوع القادم لانتخاب رئيسا جديدا له بدلا من تراس لتولي منصب رئاسة الوزراء ايضا .

( إن هناك عدة عوامل وراء إستقالة تراس على رأسها التبعات السلبية الكارثية لسياستها الإقتصادية على الأوضاع المعيشية )

هذا الى جانب ضعف موقفها الداخلي في حزب المحافظين من الاساس وهو ضعف تمثل بفوزها الصعب مقابل منافسيها على المنصب في الانتخابات الداخلية . وشكل اقالتها لوزير المالية عامل اخر ساهم في زعزعة موقفها بين اعضاء حكومتها.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان اكدت في افتتاحيتها على ( ضرورة تشكيل حكومة واسعة التمثيل بأفغانستان) قائلة ..

افغانستان بحاجة ماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات وطوئف الشعب الافغاني ,وهذا هو الخيار الوحيد الكفيل بخروج هذا البلد المنهك بالحروب والنزاعات على مدى اكثر من اربعة عقود من ازماته الرهيبة.

( إن تشكيل حكومة شاملة بكابول سيكون بداية لطريق إحلال الأمن والإستقرار بأفغانستان للبدء بعملية تنمية واسعة)

فتشكيل مثل هذه الحكومة سيوجد ارضية وفاق وطني حقيقي وسيعبد الطريق امام اقامة افغانستان لعلاقات تعاون مع جيرانها والعالم بما يخدم هدف انهاء مأساة الشعب الافغاني وعودة افغانستان للمجتمع الدولي.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( بوريل يتحدث عن قرب نهاية الهيمنة الأمريكية )..

المسؤول عن السياسة الخارجية جوزيب بوريل اذعن لواقع تضاؤل النفوذ الامريكي في العالم مؤكدا بان العالم دخل عمليا مرحلة افول الهيمنة الامريكية ونهاية الاحادية القطبية .

( بوريل إذعن لواقع تغير المعادلات الدولية بتعاظم قدرات قوى دولية موجودة بالميدان وظهور قوى دولية كبيرة جديدة )

وما قاله اعتراف بقرب دخول العالم لحقبة تعددية قطبية تفرض نظام دولي جديد قائم على المصالح المشتركة , وذلك بعد ان فقدت امريكا هيمنتها الاقتصادية والتجارية والعسكرية على العالم ودخلت مرحلة انكفاء وبداية عزلة بسبب سياساتها العدوانية التي ادت الى اتساع دائرة عداء شعوب وبلدان العالم لها.

جمهوري لاسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان (النظام البحريني والكيان الصهيوني في إتفاق جديد)..

اعلن الكيان الصهيوني عن التوقيع على مذكرة تعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي مع النظام البحريني .

( الإعلان جاء على لسان سفارة الكيان في المنامة والتي أوضحت ان المذكرة تحمل توقيع وزير الزراعة الصهيوني ونظيره البحريني)

وان مراسم التوقيع جرت بميناء ايلات بفلسطين المحتلة.

جدير بالذكر ان النظام الخليفي اعترف بالكيان الصهيوني بوساطة ترامب في عام 2020 في مراسم بالبيت الابيض.