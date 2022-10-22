ايران تفتح مركزاً دولياً للتعاون الأمني البحري، شاهد امكانياته؟

خاص بالعالم

وقال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: "جمهوريةُ إيران الإسلامية دخلت دخولا جادًا في مجالِ إرساءِ الأمنِ البحري في السنواتِ الأخيرة، وانشاءُ هذا المركز إجراءٌ تم اتخاذُه في قمةِ ايونز. وقبلَ ذلك كان قرارُ هيئةِ الأركانِ العامة للقواتِ المسلحة.وتمكنا من افتتاحِ هذا المركزِ الذي يضمن للبحارةِ في مجالِ تبادلِ المعلوماتِ اَنْ يستفيدوا منه واَنْ يتواصلوا مع الدولِ الأخرى.لانه لايستطيع ايُ بلدٍ بانفرادِه اَنْ يؤمنَ أمنَ البحارِ".

المركزُ الدولي للتعاونِ الأمني البحري بإمكانِه أنْ يستخدمَ مرافقَ المنظماتِ البحريةِ لمراقبةِ وتنفيذِ العملياتِ البحريةِ المختلفة مثلِ الإنقاذِ والتحقيقِ في التلوثِ البيئي ومساعدةِ السفنِ المعرضةِ لخطرِ الفيضاناتِ والحرائق، وعلى مدارِ الساعةِ باستخدامِ البرامجِ المساعدةِ الملاحيةِ والمعلوماتِ المقدمةِ من قبلِ مجساتِ الوحدات.



وقال القبطان الثاني للعمليات الجوية كاوه بورشكرريز رئيس المركز الدولي للتعاون الأمني البحري: "يمكن لمركزِ التعاونِ الأمني البحري الدولي أنْ يقدمَ مساعدةً معلوماتية مفيدة للبحارةِ في الدولِ الأعضاءِ بسببِ البرامجِ الموجودةِ تحتَ تصرفِه، مثلِ الأرصادِ الجويةِ و غيرِها من البرامج".

وقال آنيل جاكي رئيس مركز التعاون الدولي في الهند: "يعتبر إنشاءُ هذا المركزِ نقطةَ تحولٍ في تبادل المعلومات حول المحيطات والبحار المحيطة. بما في ذلك القرصنةُ وغيرُها من المجالات. وكان انشاءُ هذا المركزِ ضرورةً في هذه المنطقةِ البحرية وبينَ الدولِ الأعضاءِ في مجموعةِ ايونز".

وبحسبِ المعنيين فإنّ تفاعلَ وتبادلَ المعلوماتِ مع المركز الدولي للتعاون الأمني البحري سيسهم بشكلٍ كبيرٍ في الأمن البحري وخلقِ أواصرَ جيدةٍ للتعاونِ والأخوةِ والصداقةِ في البحارِ القريبةِ والبعيدة.