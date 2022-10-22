امير عبداللهيان يؤكد أولوية التعاون مع دول الجوار

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية، صباح اليوم السبت مع رئيس المجلس الوطني الأرميني آلان سيمونيان، وبحث معه سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على مجموعات ومجالس الصداقة البرلمانية.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى أولوية التعاون مع الجيران في نهج السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا على أهمية احترام سيادة أرمينيا ووحدة أراضيها مثل غيرها من جيران ايران.

كما اعتبر أميرعبداللهيان افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابان بأرمينيا في إطار رؤية ايران لتطوير التعاون مع أرمينيا والتأكيد على مزيد من التعاون، لا سيما في مجال النقل والعبور، وخاصة في ممر الشمال - الجنوب، مؤكدا الاستعداد المتبادل لايران لافتتاح القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في تبريز.

وأشار وزير الخارجية إلى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأكد على ضرورة زيادته بما يتوافق مع قدرات الجانبين، معلناً جاهزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظراً لإمكانياتها في مجالات الطاقة والنقل والخدمات الهندسة الفنية للقيام بدور فعال في هذا المجال.

كما نقل أميرعبداللهيان تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف إلى نظيره الأرميني، مشيراً إلى تاريخ التعاون بين البلدين في مجال العلاقات والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا على أهمية ذلك في تنمية التعاون بين البلدين وتحديد السبل لتنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون.

بدوره هنأ رئيس المجلس الوطني لأرمينيا بافتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابان، وأعلن عن جهود ودعم المجلس الوطني الأرميني لافتتاح القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في تبريز، مشيدا بالمواقف المبدئية لايران فيما يتعلق بوحدة أراضي وسيادة أرمينيا.