مباركة شعبية يمنية للدرس الذي لقنته قوات صنعاء ضد تحالف العدوان

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان القوى السياسية قالت انها تؤيد كافة الاجراءات التي تتخذها القوات المسلحة التابعة لقيادة صنعاء لحماية الاراضي اليمنية ومنع نهب ثرواتها، واكدت الاحزاب انه ينبغي على تحالف العدوان وحلفائه قراءة رسالة القوات اليمنية جيداً ليعلم ان تحذيرات قيادة صنعاء جادة، وان الثروات اليمنية لم تعد مباحة للنهب والسرقة في الوقت الذي يرزح الشعب اليمني تحت معاناة اقتصادية خانقة.

ولفت مراسلنا، الى ان هناك ارتياح شعبي في مختلف المحافظات بعد العملية التحذيرية التي اجبرت قوات التحالف السعودي عن التوقف من نهب الثروات اليمنية من محافظة حضرموت.

وشدد مراسلنا على ان الاوساط السياسية ترى بان العملية العسكرية التحذيرية دليل ايضاً على ما باتت عليه القدرات العسكرية لصنعاء من حيث التسليح ودقة تنفيذ عملياتها.

كما لفت مراسلنا الى ان الحكومة الموالية للعدوان اعلنت ان كافة الخيارات مفتوحة في التعامل مع صنعاء.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية قد اكد ان صنعاء نفذت ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط عبر ميناء الضبة في حضرموت شرقي اليمن.

وكانت مصادر يمنية افادت بوقوع انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة، استهدفا مرفأَ الضبة الخاصَ بتصديرِ النفط.

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