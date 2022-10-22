مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري

العالم - سوريا

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري القائم بالأعمال بالنيابة في جاكرتا الوزير المفوض عبد المنعم عنان، والملحق الاقتصادي في السفارة محمد ناهض محايري، وعدد من رجال الأعمال السوريين المسجلين في غرف التجارة السورية، وعدد آخر من رجال الأعمال السوريين عبر الفيديو من دمشق، فيما شارك من الجانب الأندونيسي كبار موظفي إدارة غرفة تجارة أندونيسيا، وعدد من رجال الأعمال الأندونيسيين والسفير الأندونيسي في دمشق واجد فوزي ومسؤولون آخرون.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقة بين سورية وأندونيسيا في المجالات التجارية والاقتصادية، وسبل زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، وبشكل خاص زيت النخيل وزيت الزيتون وتصنيع الأخشاب والكهربائيات والآلات الكهربائية والمعدات والمحركات والمواد الغذائية والطبية والمنتجات الورقية.

وأكد القائم بالأعمال السوري أن سورية اليوم تستعيد عافيتها بعد دحر الإرهاب، وتعمل على إعادة عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد وإعادة البناء، مبيناً أن ذلك يوفر فرصاً واسعة للقطاعات الإنتاجية وقطاعات الأعمال في أندونيسيا للدخول إلى السوق السورية والاستثمار فيها إلى جانب الاستثمار في قطاعي السياحة والطاقة.

بدوره عبر الجانب الأندونيسي عن ارتياحه وتقديره لهذا اللقاء الأرفع بين الجانبين خلال السنوات الماضية، مبدياً الاستعداد للبحث بمزيد من التفصيل مع الجانب الحكومي السوري والنظراء من رجال الأعمال السوريين في تصدير واستيراد المنتجات والسلع التي تتوافر لها شريحة واسعة من المستهلكين في البلدين.