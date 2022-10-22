عمليات الأسود المنفردة.. هل تسقط ستار الاحتلال الأمني؟

خاص بالعالم

عملية الشهيد عدي التميمي كشفت عن نقاطِ ضعفِ منظومة كيان الاحتلال الأمنية. واكدت مرة اخرى أن المقاوم الفلسطيني يستطيع أن ينفذ عمليته وينسحب ويأتي وينفذ اخرى، وهو ما يمهّد بحسب المراقبين الى قيام نوع جديد من العمليات في وجه الاحتلال وهي التي تم تسميتها بالمتصلة المنفصلة، اي يقوم المقاوم بتنفيذ عمليته ثم يختبئ لفترة وبعدها ينفذ اخرى.

استضاف برنامج "البوصلة" الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية في غزة خالد الأزبط، لمناقشة هذا الموضوع معه..

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