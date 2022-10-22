بانوراما: آفاق العودة للاتفاق النووي الايراني.. وانتخابات خامسة في الكيان الإسرائيلي

خاص بالعالم

وقال عبداللهيان: إن طهران لن ترضى بإبرام اتفاق نووي ما لم يتم حل جميع النقاط العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتهم واشنطن بمحاولة استغلال الأحداث التي شهدتها إيران مؤخرا للتأثير على نسق المحادثات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تنافس احزاب اليمين المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو واحزاب ائتلافية بقيادة يائير لابيد رئيسِ حكومة الاحتلال الاسرائيلي الحالية، في انتخابات الكنيست في الاول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتتوقع مصادر متابعة، اقتراب الفريقين في استطلاعات للرأي ما يؤشر الى مراوحة سياسية ستنعكس على تشكيلِ الحكومة المقبلة وسطَ تحديات عديدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.