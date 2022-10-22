رؤساء السلطات الثلاث: العدو يحاول عرقلة نشاط المراكز العلمية والبحثية

العالم - ايران

وناقش رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع المشترك الذي عقد في ديوان رئاسة الجمهورية عصر اليوم السبت أهم مواضيع وقضايا البلاد .

واشار رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي في هذا الاجتماع ، إلى الاتجاه المتنامي لاقتصاد البلاد ، واكدوا ضرورة تعزيز النظام والاستقرار في جميع القطاعات وخاصة بيئة الأعمال ومراكز الإنتاج عبر دعم من النشطاء الاقتصاديين.

كما لفت رؤساء السلطات الثلاث إلى أن العدو يحاول اليوم تعطيل نشاط المراكز العلمية والبحثية وفضاء الإنتاج والخدمة للشعب ووقف تقدم البلاد ، وقالوا: لذلك فإن واجب جميع المؤسسات والمنظمات التعاون والتفاعل ، في اتجاه تنفيذ سياسات الحكومة وخططها ، وإحباط الأعداء في تحقيق أهدافهم.