سيناتور روسي يسخر من ماكرون الذي عوّل على واشنطن في غاز رخيص

العالم - أوروبا

وقال بوشكوف إن "الأمر يتعلق بالإخلاص في التجارة عبر المحيط الأطلسي"، مضيفا أنه يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارته للولايات المتحدة في ديسمبر.

وكتب على "تلغرام": "الإخلاص في التجارة عبر المحيط الأطلسي، من أين حصل ماكرون على ذلك؟".

وأضاف: "سوف يمارسون بإخلاص إجراءات الضغط على أوروبا، ويخرجون بضائعها من الأسواق الأمريكية ويبيعون الأوروبيين بصدق الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن".

وتابع: "يجب أن يكونوا على علم بأنه ما من شك في أي إخلاص حقيقي في التجارة مع الولايات المتحدة".

وانتقد الرئيس الفرنسي الولايات المتحدة على ازدواجية المعايير في نهجها لتحديد سعر الغاز الذي تبيعه لأوروبا بأسعار السوق، فيما تصدرت الداعين لتخلي الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي، ووعدت أوروبا بتعويض فاقده فور التخلي عنه.

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الطاقة والتضخم نتيجة للعقوبات على موسكو، كما فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما أثر على قطاعات أخرى في الاقتصاد.