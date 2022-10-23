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سيناتور روسي يسخر من ماكرون الذي عوّل على واشنطن في غاز رخيص

سيناتور روسي يسخر من ماكرون الذي عوّل على واشنطن في غاز رخيص
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

فوجئ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف باتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن بانتهاجها معايير مزدوجة في أسعار الغاز، وعلق ساخرا على تعويل الرئيس الفرنسي على واشنطن.

العالم - أوروبا

وقال بوشكوف إن "الأمر يتعلق بالإخلاص في التجارة عبر المحيط الأطلسي"، مضيفا أنه يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارته للولايات المتحدة في ديسمبر.

وكتب على "تلغرام": "الإخلاص في التجارة عبر المحيط الأطلسي، من أين حصل ماكرون على ذلك؟".

وأضاف: "سوف يمارسون بإخلاص إجراءات الضغط على أوروبا، ويخرجون بضائعها من الأسواق الأمريكية ويبيعون الأوروبيين بصدق الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن".

وتابع: "يجب أن يكونوا على علم بأنه ما من شك في أي إخلاص حقيقي في التجارة مع الولايات المتحدة".

وانتقد الرئيس الفرنسي الولايات المتحدة على ازدواجية المعايير في نهجها لتحديد سعر الغاز الذي تبيعه لأوروبا بأسعار السوق، فيما تصدرت الداعين لتخلي الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي، ووعدت أوروبا بتعويض فاقده فور التخلي عنه.

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الطاقة والتضخم نتيجة للعقوبات على موسكو، كما فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما أثر على قطاعات أخرى في الاقتصاد.

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سيناتور روسي يسخر من ماكرون الذي عوّل على واشنطن في غاز رخيص

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