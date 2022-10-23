نداء عاجل.. هجوم وهابي على مرقد الامام علي(ع)

خاص بالعالم

وعند البحث عن مرقد الإمام علي، عبر "غوغل" تظهر جملة "معبد الكفر والضلال عباد القبور الروافض.."، ولم تظهر هذه الجملة سابقا في المتصفح.

وغرد صوت الحق: نداء عاجل إلى أتباع وشيعة الامام علي بن أبي طالب بعد الهجوم إلكتروني الناصبي الوهابي على مرقد الأمام علي وتغّير إسم مرقد الأمام علي في النجف الأشرف الى معبد الكفر والضلال يرجى المساعدة والمساهمة في أرجاع أسم مرقد الأمام علي وحذف ما تم كتابته من قبل الوهابية عند موقع خرائط غوغل.

وكتب ثائر الدراجي: قمة التفاهة والإنحطاط ان تقوم شركة غوغل بتغيير اسم مرقد الامام علي "عليه السلام" إلى معبد الكفر والضلال!! هذه الخطوة المسيئة والداعية لتعزيز وتكريس ثقافة التكفير وداعش تمارسها غوغل ومنصات الإعلام الغربية والعبرية والعربية بأشكال مختلفة وهذه واحدة منها.

وغرد ابو مسلم: آل سعود وآل سلمان يعادون التشيّع أينما كان، لذلك عبثوا في برنامج الخرائط على الإنترنت وغيروا اسم مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اسم الكفر والضلال!