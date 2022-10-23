قناة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

العالم - الإحتلال

وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء يوم السبت، ضمن نشرتها الإخبارية (حداشوت هشبات “أخبار السبت”)، أنه عند منتصف ليل الأربعاء المقبل، ينتهي الموعد (14 يوما) الذي تم تحديده أمام الكنيست، لمناقشة الاتفاق.

وتابعت: "لذلك يمكن أن يتم توقيع الاتفاق يوم الخميس أو الجمعة"، مضيفة: "في [إسرائيل] ينتظرون شيئين، أولهما قرارات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في [إسرائيل])، حول التماسات تم تقديمها ضد الاتفاق، ثم بعد ذلك تجتمع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة بشكل نهائي على الاتفاق، وهو ما يتوقع حدوثه خلال الأسبوع الجاري".

وأضافت أن توقيع الاتفاق سيتزامن مع زيارة ة رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى واشنطن الأسبوع المقبل ولقائه، الأربعاء، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المتوقع أن يتطرق الأخير خلال اللقاء إلى الاتفاق مع لبنان.

وحول مراسم الاتفاق المرتقبة، والذي يتوقع إقامتها في منطقة رأس الناقورة الحدودية، قالت القناة، إنه لن يكون هناك توقيع مشترك (بحضور إسرائيلي ولبناني)، أو صور مشتركة، حيث سيوقع الصهاينة أمام الأمريكان، بعدها سيوقع اللبنانيون بالطريقة نفسها.

وخلال الأسبوع الماضي، ناقش الكنيست الإسرائيلي الاتفاق مع لبنان، وسط اعتراض كبير من قبل المعارضة على توقيعه على اعتبار أنه "استسلام لـ "حزب الله"، الذي سبق وهدد بقصف حقل "كاريش" للغاز إذا بدأت الإحتلال الإنتاج منه دون التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود.

وأعلن كل من لبنان والكيان الصهيوني موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع كيان الإحتلال مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وتشهد الكيان الإسرائيلي جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة بشأن الاتفاق الذي يتوقع توقيعه بين تل أبيب وبيروت في منطقة رأس الناقورة الحدودية خلال أيام.

ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات للإحتلال وفق اتفاق بينهما، مقابل منح الإحتلال حقل "كاريش" كاملا.