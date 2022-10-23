أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الأيرانية

- سياست روز ..

رئيس الجمهورية ..الصادرات الإيرانية سجلت نسبة زيادة قدرها 40% على مدى عام .

- ابتكار ..

وزير الخارجية لرئيس وزراء أرمينيا .. إيران تعارض إيجاد تغييرات في حدود بلدان المنطقة .

- ابرار ..

موسكو تؤكد أن المسيرات التي تستخدمها في الحرب بأوكرانيا روسية الصنع وليست إيرانية .

4- اطلاعات ..

أمريكا تنشر قوات محمولة جوا في الحدود الرومانية الأوكرانية في تصعيد جديد لحلف الناتو .

-ايران ..

وصول اليمين المتطرف للسلطة بايطاليا وإنتخاب جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء بروما .

- رويش ملت ..

وزير الدفاع.. بمقدورنا إنتاج صواريخ بالستية ذات مدى يتناسب مع متطلبات الدفاع الوطني .

- كيهان ..

وزير الخارجية .. أمريكا تتوسل لإستئناف المفاوضات النووية بعد فشل الإضطرابات في إيران .

- قدس..

إعادة إنتخاب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للمرة الثالثة في أول حدث من نوعه بالصين .

- عصر ايرانيان ..

قصف مدفعي سعودي مكثف لشمال اليمن بعد ضربات المسيرات اليمنية لميناء الضبة النفطي.

- جمهوري اسلامي ..

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة صهيونية على ضواحي العاصمة دمشق .

- آفتاب يزد ..

المستشار الألماني اولاف شولتز يتحدث عن تزايد الإنتقادات الداخلية لإستمرار الدعم لأوكرانيا .

- آرمان ملي ..

أوروبا تشهد موجة تظاهرات وإضرابات واسعة تنديدا بالتضخم وإرتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( أصابع المقاومة على الزناد )..

استهدفت مسيرات يمنية ميناء الضبة في جنوب شرق اليمن في تطور عكس جدية صنعاء في وضع حد لسرقات التحالف السعودي للنفط اليمني, فهذا الميناء الواقع على سواحل البحر الاحمر جنوب شرقي اليمن يستخدمه التحالف السعودي لتهريب النفط اليمني المسروق.

(حكومة الإنقاذ اليمنية حذرت مرارا من مغبة مواصلة التحالف والشركات الأجنبية المتعاونة معه سرقة النفط اليمني )

ان استهداف المسيرات لميناء الضبة كان بمثابة رسالة تحذيرية لوقف هذ السرقات , فالقوات اليمنية المشتركة كشفت في استعراضاتها العسكرية الاخيرة عما هو اكثر من المسيرات , اذ كشفت عن امتلاكها لصواريخ بحرية متطورة قادرة على استهداف اية ناقلات نفط للتحالف او للشركات الاجنبية المتعاونة معه في البحر الاحمر , وهذا يعني ان ضربة المسيرات اليمنية الاخيرة لميناء الضبة كانت مجرد رسالة تحذير من رد يمني سيكون اكبر واخطر بكثير في حالة استمرار سرقات النفط اليمني .

2- عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الإتحاد الأوروبي خاضع لنفوذ اللوبيات الصهيونية ) , كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..

في تدخل صارخ في شؤون ايران الداخلية تذرع الاتحاد الاوروبي بالاضطرابات الاخيرة في بلادنا لفرض اجراءات حظر جديدة على في موقف عدائي سافر لتصعيد الضغوط الدولية ضدها .

(إن اللوبيات الصهيونية بأوروبا ولوبي الكيان الصهيوني والنظم الرجعية بالمنطقة قاما بدور كبير في صياغة موقف الإتحاد الأوروبي)

وهدف هذه اللوبيات الصهيونية تصعيد الاجواء على بلادنا لاجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية وفي مجال قدراتها الدفاعية وسياساتها الاقليمية .

ان ايران التي افشلت ضغوط الحد الاقصى الترامبية باتت اكثر قدرة لا على افشال اية ضغوط فحسب بل وفي الرد عليها ايضا .

3- ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( مناورات للجيش الأمريكي قرب أوكرانيا )..

نشرت امريكا فرقة قوات محمولة جوا في رومانيا على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع اوكرانيا , وهذه هي المرة الاولى التي تنشر فيها امريكا الفرقة مئة وواحد المحمولة جوا في اوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية .

( إن القوات الأمريكية بدأت مؤخرا بإجراء مناورات برية في رومانيا وأخرى بحرية قرب المياه الإقليمية الأوكرانية بالبحر الأسود )

وتقول محافل بحلف الناتو ان هناك سيناريو يأخذ بعين الاعتبار احتمل توسع الحرب الاوكرانية وامتدادها لبلدان اعضاء بحلف الناتو قرب اوكرانيا,وحسب هذه المحافل ترتبط التحراكات العسكرية الامريكية الاخيرة بهذا السيناريو .

4- ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء على التطورات السياسية في ايطاليا في مقالها ( بدء مهام حكومة اليمين المتطرف بإيطاليا )..

وصل تحالف واسع النطاق للاحزاب والتنظيمات اليمينية الاكثر تطرفا للسلطة مؤخرا ولاول مرة في ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط حكومة موسوليني الفاشستية بروما.وهناك من يرى بان ايطاليا في طريقها لحكم الفاشية الجديدة .

( إن حزب إخوة إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني يمثل هذا التحالف الذي يضم أحزابا وتنظيمات يمينية متطرفة والأكثر تطرفا )

وبدأت ميلوني المعروفة بمعارضتها للاتحاد الاوروبي مهامها كرئيسة للوزراء وسط مخاوف هذا الاتحاد من ان تعمد للتحرك للخروج من عضويته وكسر العقوبات التي يفرضها على روسيا ,

وبالطبع هناك مخاوف دولية ايضا من ان تتخذ ميلوني سياسات متشددة ازاء الهجرة والمهاجرين في ظل التوجهات اليمينية العنصرية بايطاليا .

5- مردم سلاري ..

في تقريرها ( مطالبات في ألمانيا بوقف الدعم لأوكرانيا ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

ازاح المستشار الالماني اولاف شولتز الستار عن تصاعد الاصوات بالمانيا التي تطالب بوقف الدعم العسكري والاقتصادي لاوكرانيا.

( المستشار الألماني قال إن ثلاثين بالمئة من الألمان باتوا يطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا لتأثيراته السلبية على الإقتصاد الألماني )

لكن مع ذلك اكد شولتز على مواصلة بلاده لهذا الدعم لضرورته للامن الاوروبي على حد تعبيره . ان المانيا كغيرها من البلدان الرئيسية بالاتحاد الاوروبي بدأت تعاني من تبعات وطأة الدعم العسكري والاقتصادي لاوكرانيا على اقتصادياتها واوضاعها المعيشية. .

6- ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار في الشان العراقي في تقريرها ( خلافات حول الحقائب الوزارية )..

قال تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ان وجود بعض الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية العامل الرئيسي الذي اخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . وحسب محافل سياسية عراقية تدور الخلافات حول الحقائب السيادية الرئيسية كالدفاع والخارجية والنفط والمالية.

على صعيد اخر ..

( قالت محافل نيابية إن البرلمان يستعد لمناقشة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وحكومته المرتقبة )

هذا واكد الاطار التنسيقي ان يد السوداني مفتوحة تماما لاختيار وزرائه وان تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن في اية لحظة .