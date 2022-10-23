مراسل العالم يكشف حال القاعدة الامريكية بحقل العمر النفطي بعد ليلة ساخنة

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا، ان القوات الامريكية تحملت خسائر جراء الهجوم، حيث شوهدت النيران تشتغل في تلك المنطقة، بالاضافة الى هروع سيارات الاسعاف، بالتزامن مع تحليق طائرات حول منطقة التفجير، ما يدلل على وقوع خسائر بصفوف القوات الامريكية داخل القاعدة.

واشار مراسلنا الى ان القوات الامريكية بعد الهجوم فوراً قامت بطلاق باطلاق هليكوبتر وتسيير طائرات مسيرة لتمشيط محيط حقل العمر النفطي واطلقت عدة صواريخ ارض- ارض من داخل القاعدة باتجاه مناطق في دير الزور، ودكت اطراف قرية الميادين والذيبان وقرية شحيل ومنطقة الحوائج واطراف حقل العمر، واستمر القصف الامريكي حوالي اكثر من ساعة، سمع خلالها دوي انفجارات في قرى ريف دير الزور.

واعتبر مراسلنا، ان حقل العمر النفطي يعد من اكبر القواعد الامريكية التي تتعرض على الدوام للهجمات الصاروخية.

يشار الى انه سمع دوي انفجارات في قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي على الشريط الحدوديِ الرابط بين العراقِ وسوريا. واشارت المصادر إلى أن أربعة صواريخ دكت القاعدة الامريكية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

