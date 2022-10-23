مسؤولون لبنانيون الى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

العالم - لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أمس، أن التكليف جاء خلال استقبال عون أمس في قصر بعبدا، بو صعب، وتقليده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديرا لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة، وللدور الفاعل الذي قام به في مسار المفاوضات الأخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن عون اطلع من بوصعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات المتخذة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية رسمياً، والزيارة المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي سيسلم خلالها عون الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً للقاء الناقورة الذي يختم هذه المرحلة من المفاوضات التي سبق وأعلن الرئيس عون عن موقف لبنان الموحد منها.

وأول من أمس وخلال لقائه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي قال وزير الخارجية اللبناني: «لدينا جار واحد هو سورية، ومهما صعبت الأمور يجب أن نتعاون مع بعضنا، والتعاون حالياً هو في قضية النازحين السوريين، وهو تعاون قائم بوساطة الأجهزة الأمنية في كلا البلدين، كما سنتعاون في قضايا عدة، ومنها عودة النازحين والترسيم بين سورية ولبنان وكلها لن تحصل إلا بالتعاون بين البلدين».