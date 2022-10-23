الرياض وأنقرة تعتزمان وضع خطة تعاون إعلامي

العالم - السعودية

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها "الأناضول" مع القصبي، على هامش اليوم الثاني والأخير للاجتماع الثاني عشر لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول، حيث كشف وزير التجارة ماجد القصبي، إنه "ستتم دعوة وفد تركي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين لوضع خطة تعاون إعلامي وخارطة طريق للتعاون وتبادل الخبرات".

وتطرق القصبي إلى العلاقات التركية السعودية بالقول: "السعودية وتركيا علاقتهما محورية وتاريخية وهناك فرص كثيرة واعدة"، على حد تعبيره.

وعادت العلاقات بين البلدين بعد توتر دام سنوات طويلة، وذلك بمبادرة من أنقرة.

والجمعة، انطلقت في إسطنبول، أعمال مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الإعلام والاتصال، وتستضيفها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على مدار يومين.