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وزير التسامح الإماراتي .. لا يتسامح !

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أثار وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، جدلا واسعا، بطريقة تعامله مع طالبة خلال رعايته حفل تخرج، الأربعاء، وهو ما أعاد الى الأذهان تهمة التحرش التي طالت الوزير، قبل عامين، من قبل موظفة بريطانية تدعى “كيتلين ماكنامارا” تواجدت في مهمة عمل بالإمارات.

العالم - الامارات

ووفقاً للمقطع المتداول، فإنه وخلال مشاركته في تسليم شهادات تخرج طالبات قسم “علم النفس التطبيقي”، قام وزير التسامح والتعايش الإماراتي، برفض تسليم الشهادة لإحدى الطالبات، لأنها عبرت عن فرحتها بالتخرج.

وبحسب الفيديو، لم تقم الطالبة بفعل مخِلّ أو خارج الآداب العامة، حيث التفتت وهي قادمة للمنصة نحو الحضور وأشارت لنفسها احتفالاً بالتخرج، مما دفع نهيان آل مبارك إلى إلقاء شهادتها على الطاولة، رافضاً تسليمها إياها بنفسه.

وتداول ناشطون مشاهد قديمة تظهر ما وصفوه بـ"سوء تصرف" الشيخ نهيان في محافل عامة.

ويشغل نهيان مبارك آل نهيان، منصب وزير التسامح والتعايش، والذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر 2017. وانضم إلى الحكومة الاتحادية عام 1990، حيث شغل عددا من المناصب في الحكومة الاتحادية منها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ووزير الثقافة وتنمية المعرفة.

كما أن هذا الموقف جاء بعد أيام قليلة من مشاركة الوزير الإماراتي نفسه في افتتاح أول معبد هندوسي في الإمارات، والذي تكلف 16 مليون دولار بمنطقة جبل علي في إمارة دبي.

وهذا هو أول معبد هندوسي في مبنًى مستقل في الإمارات، ويستوعب ألف شخص، وبتكلفة وصلت إلى 60 مليون درهم إماراتي (نحو 16 مليون دولار).

وأثار تصرف وزير التسامح الإماراتي جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه بعض المغردين بأن تصرفه لم يكن مناسباً، خاصة أنه يرعى الحفل.

وفي هذا السياق، قال المغرد “عزيز”: “بنت متخرجه وبيوم فرح طبيعي تصدر منها تصرفات لا إراديه أو عفويه وين العيب بتصرفها؟ أنت كبير بالعمر وقيادي المفروض يكون صدرك شمالي وتعطي مجال للناس تفرح مو تصرف بهالشكل اللي يعكر جو المكان ويكهرب الأجواء!”.

من جهته "فهد الغفيلي" قال: وزير التسامح الإماراتي لا يعرف التسامح إلا مع الغريب! أما مع أبناء بلده فلا نرى منه إلا قلة الأدب والذوق والتكبر!

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