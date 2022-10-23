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ايران.. ادخال اكثر من 400 عربة قطار مُصنّعة محليًا الى الخدمة

ايران.. ادخال اكثر من 400 عربة قطار مُصنّعة محليًا الى الخدمة
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

تم ادخال اكثر من 400 عربة قطار مصنعة محليًا الى الخدمة في مراسم تدشين المرحلة الثانية من تطوير شبكة سكك الحديد الايرانية.

العالم - ايران

أقيمت اليوم الاحد المرحلة الثانية من تطوير أسطول سكك الحديد بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية رستم قاسمي، ومساعد وزير الطرق والمدير التنفيذي للسكك الحديدية ميعاد صالحي، ادخال 413 عربة قطار مصنعة محلية بقيمة اكثر من 1000 مليار تومان الى الخدمة.
وفي هذه المراسم التي اقيمت في محطة قطار طهران، تم الحاق 407 عربات شحن بقيمة 836 مليار تومان و 7 قاطرات بقيمة 191 مليار تومان، الى شبكة السكك الحديدية في البلاد.

وتشمل عربات الشحن المصنعة محليا، عربات طويلة الحواف وقصيرة الحواف وعالية التحميل وحاملة الحبوب، وفي هذا السياق أيضًا، تمت إضافة قاطرات جديدة ومجددة إلى شبكة السكك الحديدية، تم انتاجها من قبل الشركات المحلية وبالتعاون مع شركة سكك الحديد الايرانية.

تجدر الاشارة الى ان عدد عربات القطار التي تم تصنيعها وتجديدها في الربع الاول من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) بلغت 319 عربة، ومع تصنيع وتجديد 413 عربة في الربع الثاني من العام الجاري، بلغ اجمالي العربات المصنعة محليا والتي تم تجديدها خلال العام الجاري 732 عربة.

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ايران.. ادخال اكثر من 400 عربة قطار مُصنّعة محليًا الى الخدمة

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