مراسل العالم: مناطق انتشار 'قسد' تشهد تظاهرات واسعة للاهالي

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ووجد أبناء قرى وبلدات ريف دير الزور في هذا الحراك سبيلاً وحيداً لإيصال مطالبهم، وتركز الحراك في قرى وبلدات “الحميش” و “الحصان” و “جزرة البو شمس” و “حوايج البو مصعة” لتنضم إلى القرى والبلدات التي سبقتها وهي “ذيبان” و “الكشكية” و “غرانيج” بالريف الشرقي، وبلدة “الصور” بالريف الشمالي.

وحسب المعلومات، فقد تركزت مطالب الأهالي في هذه التظاهرات على إيقاف حملات المداهمات اليومية التي تشنها “قسد” ضمن مناطق انتشارها بشكل يومي، وإطلاق سراح المختطفين من أبناء المنطقة من سجون “قسد”، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي، وتوفير الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء)، وتخفيض أسعار المحروقات كون المنطقة تعتبر من أغنى المناطق بالثروات النفطية.

أهالي بلدة “الكبر” بريف دير الزور الشمالي الغربي لم يكتفوا بالتظاهرات، بل أصدروا بياناً طالبوا فيه “قسد” بإيقاف حملات الاعتقال العشوائية، وتوفير الدعم الكافي للأفران، وختموا بيانهم للمطالبة بتوزيع عادل للثروة النفطية في الريف، كون “قسد” والاحتلال الأمريكي يقومان بسرقة كميات كبيرة منها بشكل يومي.

ومنذ أيام قليلة شهدت قرية “أم مدفع” بجبل عبد العزيز بريف الحسكة الجنوبي، وعدد من القرى المجاورة خروج تظاهرات مماثلة قطعوا من خلالها الطرق الرئيسة، وطالبوا بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي مما يرشح المنطقة إلى مزيد من التطورات كون هذا الحراك يعني الكثير لـ “قسد”، والتي بدأت تحسب حسابات أخرى لما بعد هذه التظاهرات.

وتشهد مناطق ريف دير الزور ومناطق ريف الحسكة مظاهرات واحتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي، آخرها كان احتجاج “المعلمين” في تلك المناطق وإضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.