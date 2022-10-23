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قبلان: انتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان

قبلان: انتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان في تصريح اليوم الأحد، أن البلد بمأزق سرطاني وتفريغ المؤسسات الدستورية انتحار، وانتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان، والحل يجب أن يكون عبر مطبخ المجلس النيابي، والبلد لا يحتمل كتلا نيابية صماء. 

العالمم - لبنان

واعتبر قبلان أن لبنان في مأزق تاريخي ويحتاج إلى خيارات نيابية تاريخية، والوقوف بنصف الطريق انتحار"، مضيفًا "البلد بظروفه الحالية يكفيه الطائف ولا يحتاج إلى طائف جديد، كما لا يتحمل مؤتمرات تشاورية ومطابخ دولية ووصفات مسمومة جديدة، وترك البلد بلا رئيس مغامرة كبيرة.

الشيخ قبلان ناشد قادة الأحزاب الكبيرة في لبنان بالقول مصير لبنان بأيدكم، والكارثة التي تطحن لبنان أمام أعينكم، والبلد طوائف وعيش مشترك ورئيس الجمهورية المسيحي يجب أن يكون مسلما بمقدار ما هو مسيحي، ورئيس الجمهورية والمصالح الوطنية وجهان لعملة واحدة، والتسوية الرئاسية ضرورة تاريخية بحجم ضرورة لبنان.

وختم بالقول "اليوم البلد مصلوب والإنقسام العمودي يسهم بتدميره ولا بد من تسوية سريعة لإنقاذ لبنان من تسونامي الفوضى الدولية.

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