قبلان: انتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان

العالمم - لبنان

واعتبر قبلان أن لبنان في مأزق تاريخي ويحتاج إلى خيارات نيابية تاريخية، والوقوف بنصف الطريق انتحار"، مضيفًا "البلد بظروفه الحالية يكفيه الطائف ولا يحتاج إلى طائف جديد، كما لا يتحمل مؤتمرات تشاورية ومطابخ دولية ووصفات مسمومة جديدة، وترك البلد بلا رئيس مغامرة كبيرة.

الشيخ قبلان ناشد قادة الأحزاب الكبيرة في لبنان بالقول مصير لبنان بأيدكم، والكارثة التي تطحن لبنان أمام أعينكم، والبلد طوائف وعيش مشترك ورئيس الجمهورية المسيحي يجب أن يكون مسلما بمقدار ما هو مسيحي، ورئيس الجمهورية والمصالح الوطنية وجهان لعملة واحدة، والتسوية الرئاسية ضرورة تاريخية بحجم ضرورة لبنان.

وختم بالقول "اليوم البلد مصلوب والإنقسام العمودي يسهم بتدميره ولا بد من تسوية سريعة لإنقاذ لبنان من تسونامي الفوضى الدولية.