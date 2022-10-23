صفري: إيران ترغب في توسيع أنشطتها في رابطة "أيورا"

العالم - إيران

وقال صفري السبت: إن المحيط الهندي كثالث أكبر محيط في العالم، يعتبر ممرا لثلثي السفن النفطية و50 في المائة من حركة المرور الدولي.

وأشار إلى أن الدول المطلة على المحيط الهندي تلعب دورا مهما للغاية في العالم، مضيفا: إن رابطة أيورا تتوسع وتتحرك في مسار تحقيق أهدافها.

وأضاف: في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الرابطة يجب أن نتعاون في مختلف المجالات والاجتماع الوزاري في العاصمة البنغلاديشية "دكا" فرصة جيدة لدراسة سبل المزيد من التعاون.

يذكر أن اجتماع لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا" وإيران بدء اليوم الأحد باستضافة إيران وشارك فيه نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، وجمع من السفراء والقائمين بأعمال السفارات الأجنبية في إيران وخبراء اقتصاديين وأكاديميين من الدول الأعضاء.

وانضمت إيران في عام 1999 إلى الرابطة، كما استضافت اجتماع وزرائها في عام 2008 وتعتبر إيران حالياً أحد أهم أعضاء هذه المنظمة.

ويبلغ عدد الأعضاء في الرابطة 21 وهي: أستراليا وبنجلاديش والهند وإندونيسيا وإيران وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس وموزمبيق وعُمان وسيشل وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وجزر القمر والصومال وتايلند والإمارات العربية المتحدة واليمن.. بالإضافة إلى دول شركاء حوار هي: الصين وألمانيا وأميركا ومصر وفرنسا واليابان وبريطانيا.