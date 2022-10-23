"اسرائيل" وسقوطها في "الطعم والبديل"

خاص العالم

والبداية مع ديفيد شينكر وهو المساعد لوزير الخارجية الامريكي لشؤون الادنى سابقاً، الذي نشر مقالاً في صحيفة جورنال الامريكية، اتى تحت عنوان "اسرائيل" تسقط تحت في اعقاب "معاهدة" لبنان "الطعم والبديل" قال فيه: بوساطة من ادارة بايدن تنازلت "اسرائيل" عن كامل مطالبها بالمنطقة التي تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاًالى لبنان مقابل منطقة عازلة معترف بها دوليا بطول 3 أميال متاخمة للخط الساحل. يذهب ما تبقى من المنطقة الى لبنان، الذي سيكون له ايضا الحق في استغلال حقل الغاز الطبيعي المعروف باسم قانا، والذي يمتد جنوب الحدود، والالتزام بمكافأة "اسرائيل" على الغاز المستخرج هناك، ملامح الصفقة المقترحة مذهلة.

وعلى الرغم من ضعف ايديهم، فان المفاوضين اللبنانيين ربحوا اليوم من خلال استخدام تكتيك تفاوض تم اختباره عبر الطعم والبديل، فور بدء المحادثات، غير لبنان موقفه، مطالباً بمنطقة اقتصادية خالصة اكبر.

كما لعب حزب الله دورا مهما وان كان غير مباشر في المحادثات. وهددت المنظمة المذكورة بمهاجمة منصة الانتاج العائم "انرجيل" في حقل كاريش الاسرائيلي، جنوب الخط 23، اذا بدأت السفينة في استخراج الغاز قبل التوصل الى اتفاق بشأن الحدود البحرية. قبل تحذير حزب الله، اعلنت "اسرائيل" ان الضخ سيبدأ في سبتمبر/ ايلول، في غياب اتفاق لم يبدأ الاستخراج.

يتابع البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت المختص بالشأن الاسرائيلي علي حيدر.

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