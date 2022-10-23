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القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات العراقية

القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات العراقية
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الاحد، القبض على 7 إرهابيين في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن الجهاز من تنفيذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي استهدفت بقايا عصابات داعـش الارهابي، فتعزيزًا للعمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية ما بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن منطقة كردستان، تمكن الأبطال من إلقاء القبض على (٤) إرهابيين ثلاثة منهم في مُحافظة أربيل والآخر في السُليمانية".

وأشار إلى "القبض على عُنصر قيادي في العصابات الإرهابـية يُكنى أبو حمزة داخل مُحافظة كركوك ستُعلن عن تفاصيله لاحقًا".

وأختتم الجهاز واجباته، وفق البيان، "بإلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين أحدهم كان بحوزته اسلحة واعتدة عبوات ناسفة معدة للتفجير".

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