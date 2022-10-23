13.9 مليار دولار تجارة إيران مع دول الخليج الفارسي خلال 6 أشهر

العالم - إيران

وتداولت إيران 23.68 مليون طن من البضائع بقيمة 13.96 مليار دولار مع الدول الست المطلة على الخليج الفارسي، وهي العراق والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية (21 مارس - 22 سبتمبر) مسجلة انخفاضاً بنسبة 16.76٪ و 0.54٪ من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي على التوالي.

وكانت الإمارات الشريك التجاري الأول لإيران من بين الدول قيد المراجعة، حيث بلغت قيمتها 10.92 مليون طن بقيمة 10.31 مليار دولار، مسجلة نمواً سنوياً في الوزن والقيمة بنسبة 84.5٪ و 8.06٪ على التوالي.

تلاها العراق بـ9.93 مليون طن (بانخفاض 33.33٪) بقيمة 3.47 مليار دولار (بانخفاض 19.98٪) والكويت بـ2.35 مليون طن (بزيادة 93.27٪) بقيمة 87.03 مليون دولار (بزيادة 21.17٪).

وبلغت صادرات إيران إلى الدول الست 18.41 مليون طن بقيمة 6.64 مليار دولار خلال الفترة، مسجلة انخفاضاً في الوزن بنسبة 14.44٪، ولكن نمواً في القيمة بنسبة 6.72٪ على أساس سنوي.

كانت وجهة التصدير الرئيسية هي العراق بـ9.86 مليون طن (بانخفاض 28.95٪) بقيمة 3.38 مليار دولار (بانخفاض 11.92٪) تليها الإمارات بـ5.72 مليون طن (بانخفاض 1.6٪) بقيمة 3.11 مليار دولار (بزيادة 38.72٪) والكويت بـ2.35 مليون طن (بزيادة 93.72٪) بقيمة 81.95 مليون دولار (بزيادة قدرها 26.4٪) بلغت الواردات 5.27 مليون طن بقيمة 7.32 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 23.95٪ و 6.33٪ في الوزن والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي.

تصدرت الإمارات قائمة المصدرين إلى إيران بين دول الخليج الفارسي بـ5.2 مليون طن (بانخفاض 12.11٪) بقيمة 7.2 مليار دولار (بانخفاض 1.35٪) تلاه العراق بـ65.454 طن (بانخفاض 93.51٪) بقيمة 90.05 مليون دولار (بانخفاض 81.96٪)، ثم قطر بـ3.023 طن (بزيادة 96.48٪) بقيمة 20.5 مليون دولار (بزيادة 248.1٪).

وتداولت إيران 60.87 مليون طن من البضائع بقيمة 31.9 مليار دولار مع الدول المطلة على الخليج الفارسي في السنة المالية 2021-22، ارتفاعاً من 22.36 مليار دولار في العام السابق..و بلغ إجمالي الصادرات 45.43 مليون طن بقيمة 14.15 مليار دولار بينما استقرت الواردات عند 15.43 مليون طن بقيمة 17.76 مليار دولار.