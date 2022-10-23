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السوداني: تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ضمن أولويات عملي

السوداني: تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ضمن أولويات عملي
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

كد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، بان أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتبه ان :" السوداني بحث خلال لقائه، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي".

واكد السوداني، خلال اللقاء بان "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد"، معربا عن "تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".

من جانبه بين الوفد الأوروبي، استمرار تقديم دعم الإتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق، مشيرا الى دعم الاتحاد الاوربي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه.

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السوداني: تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ضمن أولويات عملي

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