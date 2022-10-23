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وزير خارجية صنعاء يدعو الصليب الأحمر إلى رفع سقف مساعدتها الإنسانية باليمن

وزير خارجية صنعاء يدعو الصليب الأحمر إلى رفع سقف مساعدتها الإنسانية باليمن
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

دعا وزير خارجية صنعاء هشام شرف عبدالله، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى رفع سقف مساعدتها الإنسانية في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات والمتضررين من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف دول العدوان بسبب العدوان والحصار الشامل.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال لقاء شرف اليوم الأحد، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، مارتين شويب، والوفد المرافق له الذين يزورون اليمن حالياً.

وفي اللقاء أشاد وزير الخارجية، بأنشطة وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، خاصة المشاريع والبرامج الإنسانية المنفذة في عدد من المناطق النائية، مؤكدا أن نشاط اللجنة يحظى بدعم ومساندة حكومة الإنقاذ الوطني، نظراً لما تميز به عمل اللجنة من حيادية.

وأكد أن معالجة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان يتمثل في إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وخروج القوات الأجنبية.

وقال شرف: "إنه من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من التخفيف عن المواطن واتخاذ إجراءات ضرورية وملحة وفي مقدمتها عدم وضع العراقيل أمام دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وكذا عدم عرقلة وصول ومغادرة الطيران المدني والتجاري من وإلى مطار صنعاء الدولي وبشكل يفي باحتياجات الطلاب والمرضى ورجال الأعمال وغيرهم".

وشدد وزير خارجية صنعاء، على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لترتيب دفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء.

بدوره أوضح مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يحظى باهتمام اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وفقاً لمواردها المالية.

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