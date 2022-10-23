تنكسيري للعالم: تأكدوا أننا لن نبادر لأي هجوم على دول المنطقة

العالم - إٍيران

وفي لقاء مباشر مع قناة العالم الإخبارية وعن أماكن تواجد قوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية أوضح العميد تنكسيري أن: القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قوة خاصة تقوم بمهام خاصة.

وأوضح أنه: وبعد انتصار الثورة نظرا لحدودنا الشاسعة في الخليج الفارسي وبحر عمان وصيانة هذه المياه والدفاع عنها بدت ضرورة تأسيس القوة البحرية بحرس الثورة وذلك بأمر من مفجر الثورة الإسلامية قبل 38 عاما

وأشار تنكسيري إلى أن: مهمة القوة البحرية تبدأ من مضيق هرمز إلى بحر عمان.

وفيما لفت إلى أن حدود إيران على الخليج الفارسي هي الأطول في المنطقة أشار إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية لديها قاعدتين في المياه الإقليمية.

وأوضح قائلاً: نقدم الدعم العسكري لـ32 سفينة، وكذلك نرافق السفن التجارية وغير التجارية الإيرانية للحؤول دون قرصنتها.

وشدد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران بالقول: نؤمن أن الخليج الفارسي ملك للدول في هذه المنطقة.

وقال: عرضنا على دول المنطقة توفير الأمن في الخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية.

وذكر تنكسيري أن الجمهورية لم تعتد على أية دولة في الخليج الفارسي منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية.

وأضاف: دافعنا عن العراق وسوريا عندما هاجمت داعش هذان البلدان.

وقال: للأسف فإن بعض الدول لم ترد على يد إيران الممدودة إليها.

وحذر من أن القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في إثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة.

وأضاف أن وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بتخويف العالم والمنطقة من إيران.

وشدد على أن قوى الاستكبار تخوف دول المنطقة من إيران لتبيع أسلحتها.

وأوضح تنكسيري: وجهنا دعوات للعديد من دول المنطقة من بينها قطر وعمان والعراق للمناورات التي قامت بها قوات حرس الثورة في الخليج الفارسي.

وقال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران: "نرفض إملاءات القوى المتغطرسة علينا."

وأضاف: نمد أيدي الأخوة والصداقة لدول المنطقة، ولكن نرد صاع العدوان بصاعين.

وأشار تنكسيري أن: العداء ضد الجمهورية الإسلامية بدأ في اليوم الثاني من انتصارها.. وعانينا الأمرين من زمرة خلق الإرهابية والعدوان الصدامي على إيران.

وأكد العميد عليرضا تنكسيري قائلاً: "تأكدوا أننا لن نبادر لأي هجوم على دول المنطقة."

وأشار: لو كان الأجانب يهتمون بأمن المنطقة لما أتوا بالغواصات النووية.

ولفت إلى أن: العناصر المشتركة مع دول المنطقة متعددة ولكن العدو يريد إثارة الفرقة بيننا.

وأضاف: ترامب قال إن السعودية بقرة حلوب وعندما ينتهي حليبها نذبحها.. بينما نعتبر السعودية بلدا مسلما.

وقال قائد البحرية بحرس الثورة الإسلامية في إيران: التوكل على الله هو السبب الرئيسي في تقدم وازدهار القوات الإيرانية.. إعتمدنا على ذاتنا وفق وصايا قيادتنا فحققنا النتائج الباهرة.

وقال تنكسيري: نفخر ونعتز بأن جميع أسلحتنا صناعة إيرانية وقادرون على إلحاق الهزيمة بأعدائنا.

وقال: مما يؤسف له أن بعض المسلمين يعتمدون على الأجانب، بينما القرآن الكريم لا يسمح لنا بالاعتماد على اليهود والنصارى.

وفيما أشار إلى أن المؤمن بالله لا يخاف شيئا مهما بلغ، أكد: بالتوكل والاعتماد على الله حقق حزب الله الانتصارات في لبنان.

وبشأن الاستعدادات لدى بحرية حرس الثورة أوضح تنكسيري: إلتحقت العديد من الأسلحة والمعدات بالقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.

قال: أنتجنا العديد من أنواع المسيرات والصواريخ والأنظمة الإلكترونية.. وصنعنا عوامات بالغة السرعة وتبلغ قوتها 87 عقدة.. وسنكشف في المستقبل القريب عن إنجازات مدهشة.

وأشار إلى أن بارجة الشهيد سليماني تمتاز بخصائص فريدة من نوعها.

وقال العميد تنكسيري إن: بريطانيا قامت بسرقة نفطنا في منطقة جبل طارق ونحن احتجزنا سفينة بريطانية في الرد على هذا الأمر.

وشدد على أن: عالمنا اليوم عالم القوة والضعيف يتم القضاء عليه في هذا العالم.

ونوه إلى أن ما يميز الجمهورية الإسلامية هو أنها لا تقبل بضياع حقها وتسترده بقوة وثبات.

وقال الأدميرال تنكسيري إن: أحداث الشغب الأخيرة لم تشكل أي خطر على الجمهورية الإسلامية.

وحذر قائلاً: يجب على وسائل الإعلام التابعة للسعودية أن تكف عن تحريضها ضد إيران.

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