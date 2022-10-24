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كوريا الشمالية ترد على إطلاق للنار مصدره جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية ترد على إطلاق للنار مصدره جارتها الجنوبية
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية فجر الاثنين أنها ردت على إطلاق للنار مصدره جارتها الجنوبية، وجاوبت براجمات الصواريخ.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية "أعلنت كوريا الشمالية أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل ردا على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية".

وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي يوم الاثنين ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

واتهمت بيونغ يانغ سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالتدخل في مياه كوريا الشمالية بحجة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سفينة مجهولة الهوية.

وفي وقت سابق، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن إطلاق المدفعية الكورية الشمالية ينتهك اتفاق 2018 بين الكوريتين بشأن الحد من العداوات العسكرية ويقوض الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت الهيئة أن قذائف كوريا الشمالية لم تسقط في مياه كوريا الجنوبية.

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