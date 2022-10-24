مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم

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وأشار اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إلى أنه لم يتم التأكد من بيانات الضحية بعد.

وأوضحت أنه توفي "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة الاحد بمدينة الخرطوم".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن سودانية اخرى احتجاجات شبه يومية للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط إنقلاب 25 أكتوبر والقصاص لقتلي الثورة في السودان.

وارتفع عدد القتلي في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر2022 إلى (118) قتيل طبقا للجنة الأطباء .