الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة أطباء السودان..

مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم

مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات أمس في العاصمة الخرطوم.

العالم-السودان

وأشار اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إلى أنه لم يتم التأكد من بيانات الضحية بعد.

وأوضحت أنه توفي "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة الاحد بمدينة الخرطوم".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن سودانية اخرى احتجاجات شبه يومية للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط إنقلاب 25 أكتوبر والقصاص لقتلي الثورة في السودان.
وارتفع عدد القتلي في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر2022 إلى (118) قتيل طبقا للجنة الأطباء .

روابط ذات صلة

النيل الأزرق ينزف دماً.. 220 قتيلاً باشتباكات قبلية

غاضبون يقتحمون مقرا حكوميا بالنيل الأزرق.. ويشعلون النار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في نابلس

القائد النخالة: إيران تدعم المقاومة وضد أمريكا و"إسرائيل"

تجييش الشارع شمالي سوريا.. رسائل إلى أنقرة

لجنة أطباء السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات الخرطوم

بعض أشكال فيتامين К تمنع موت الخلايا

في لقاء خاص مع قناة العالم.. الأدميرال تنكسيري: ايران ترد الصاع صاعين لمن يريد مهاجمتها