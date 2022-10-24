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في لقاء خاص مع قناة العالم..

تنكسيري يحذر السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

حذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية، داعيا الى وقف التحريض الذي تبثه وسائل الاعلام التابعة للسعودية ضد ايران.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الادميرال تنكسيري في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، إن القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في اثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة، مشيرا الى أن وسائل الاعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بتخويف العالم والمنطقة من ايران، كما وجه تنكسيري رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة، لافتا الى أن طهران قدمت عرضا لتوفير الأمن في الخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية.

وقال الادميرال تنكسيري: "أحداث الشغب الأخيرة لم تشكل أي خطر على الجمهورية الإسلامية، يجب على الوسائل الإعلام التابعة للسعودية أن تكف عن تحريضها ضد إيران ويجب على السعودية أن تنتبه لنفسها نحن قلنا إننا نمد يد الصداقة والإخوة ومستعدون للتضحية، من أجل جميع الدول المسلمة".

وتابع:" نحن لن نقبل بالتدخل في شؤوننا ما يقومون به ليس جيدا، هذا اعتداء على بلد آخر وان تلقينا ضربة سنوجه ضربة لهم ولا شك في ذلك ".

المزيد من التفاصل في الفيديو المرفق..

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في لقاء خاص مع قناة العالم.. تنكسيري يحذر السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية

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