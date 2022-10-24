'هوكشتاين' يوم الأربعاء في بيروت

العالم _ لبنان

وقد عُلم أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال سيكون يوم الخميس المقبل وسيمثل الجانب اللبناني إما أحد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي.

وقالت مصادر صحفية في بيروت ، انّ لبنان ينتظر قبل هذا الموعد رسالة من هوكشتاين، يبلغه فيه مستوى أعضاء الوفد الاسرائيلي الذي سيُكلّف التوقيع، ليشكّل وفده بطريقة متناسقة ومستوى التمثيل الإسرائيلي.

وفي معلومات لصحيفة الجمهورية، انّ مسلسل الأحداث المتعلقة بترسيم الحدود الجنوبية سيقود حتماً الوفد اللبناني الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا إلى زيارة دمشق يوم الجمعة المقبل.

وكانت المعلومات الرسمية قد اكّدت انّ عون أبلغ نظيره السوري بشار الأسد خلال الاتصال بينهما قبل ايام، أن وفداً رسميًّا لبنانيًّا يضمّ كلاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والاشغال علي حميّة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء من هيئة قطاع الطاقة وتقنيين معنيّين، سيزور دمشق للبحث في آلية استئناف البحث في هذا الملف، بعد توقف المفاوضات لسنوات عدة.