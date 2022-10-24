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تهديد مقاطعي الانتخابات

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

في خطو غير مسبوقة النظام في البحرين يهدد مقاطعو الانتخابات، التهديد الرسمي يأتي في ظل دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات.

العالم - حديث البحرين

مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب على الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.

ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام على مقاساته فقط وحفاظا على سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.

وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

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