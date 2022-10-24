غانتس: نتنياهو أضرّ بأمن "إسرائيل" بضغوطه للانسحاب من الاتفاق النووي

العالم - فلسطين المحتلة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في الـ8 من أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن غانتس قوله إنّ "الضغط الذي قام به نتنياهو من أجل الانسحاب من الاتفاق النووي ألحق أضراراً في الصراع مقابل النووي الإيراني"، مضيفاً أنّ نتنياهو "فعل ذلك من دون تحضير منظم مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، فاستبدلت الأفعال بالصفحات وعروض العلاقات العامة".

وزعم غانتس أنّ "التهديد الإيراني هو أكبر تهديد استراتيجي في الجانب الأمني على إسرائيل".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أكد سابقاً أنه ليس لدى "إسرائيل" خيار عسكري ضد إيران، واصفاً حديث نتنياهو بشأن قدرات إسرائيلية شاملة بـ "الثرثرة".