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سلطان عمان يصل البحرين في زيارة رسمية

سلطان عمان يصل البحرين في زيارة رسمية
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية تستمر يومين.

العالم ـ عمان

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.

وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.

وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.

وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.

وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربى والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.

وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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