إدانة ألمانيين قضائيا لمحاولتهما تشكيل مجاميع مرتزقة للقتال في اليمن

العالم ـ اليمن

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، قضت محكمة ولاية شتوتجارت على الجنديين، لم تذكر اسميهما، 61 و 53 عاما، بالسجن 18 شهرا و 14 شهرا مع وقف التنفيذ.

وخلصت المحكمة إلى أن الجنديين قررا في أبريل 2021 إنشاء وحدة شبه عسكرية قوامها 100 إلى 150 شخصًا، معظمهم من الجنود الألمان الحاليين والسابقين، بهدف السيطرة على منطقة تسيطر عليها "حكومة صنعاء".

وقالت المحكمة إن المتهمين تأثروا بما أسمتها "أفكار ملوّنة بالأصولية المسيحية" وبتنبؤات عراف تركي، وكذلك رغبة في كسب المال، كاشفة أن أحد الجنديين حاول الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على مساعدة مالية وعسكرية، بينما حاول الآخر تجنيد جنود سابقين وحاليين.

وذكرت المحكمة أنه على الرغم من أن المخطط لم ينجح في جذب او إقناع أي شخص بالانضمام إلى وحدتهم، إلا أن القائمين عليه التزموا بخططهم حتى تم القبض عليهم قبل عام، حيث بدأت محاكمتهم في يونيو، قبل أن يفرج عنهم بكفالة في أغسطس الماضي، بعد 10 أشهر في الحجز.

ولفتت إلى أن المتهمين اعترفوا بجرمهم، ولم يستأنفوا الحكم، حيث لم تصدر بحقهم أي إدانات سابقة.