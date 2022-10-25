ما قصة فيلم توب غون الأمريكي والذي يشير إلى إيران؟

خاص بالعالم

وطوال العقود السابقة كانت أفلام هوليوود تسوِّق لنظرية الأمن القومي الأميركي، وتُشَيْطِنُ كل من يعارض واشنطن. آخر هذه الأفلام فيلم توب غون الأميركي والذي يشير إلى إيران فما هي القصة؟

من التلعيقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "ماماده" الذي كتب: الولايات المتحدة في أفلام مثل توب غون وهوليوود يهاجمون برنامج إيران النووي أو ربما روسيا! لكن في الواقع، مقاتلة ميغ تسعة وعشرون بقيمة عشرة ملايين دولار تسقطها طائرة شاهد التي قيمتها عشرون الف دولار.

"جون وود" بدوره علق: شاهد كم حصد فيلم توب غون؟ جميع الأفلام السابقة جيمس بوند ورامبو وروكي وفاير فوكس كانت ضد السوفييت ولكن الآن إيران إيران إيران.



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