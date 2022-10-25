الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ..

ما قصة فيلم توب غون الأمريكي والذي يشير إلى إيران؟

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تعمل الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية على إعطاء صورة مختلفة حول دورها في العالم. والأداة الأهم في هذا السياق كانت السينما.

خاص بالعالم

وطوال العقود السابقة كانت أفلام هوليوود تسوِّق لنظرية الأمن القومي الأميركي، وتُشَيْطِنُ كل من يعارض واشنطن. آخر هذه الأفلام فيلم توب غون الأميركي والذي يشير إلى إيران فما هي القصة؟

من التلعيقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "ماماده" الذي كتب: الولايات المتحدة في أفلام مثل توب غون وهوليوود يهاجمون برنامج إيران النووي أو ربما روسيا! لكن في الواقع، مقاتلة ميغ تسعة وعشرون بقيمة عشرة ملايين دولار تسقطها طائرة شاهد التي قيمتها عشرون الف دولار.

"جون وود" بدوره علق: شاهد كم حصد فيلم توب غون؟ جميع الأفلام السابقة جيمس بوند ورامبو وروكي وفاير فوكس كانت ضد السوفييت ولكن الآن إيران إيران إيران.

شاهد الفيديوغرافيك المرفق..

روابط ذات صلة

فيلم "توب غان: مافريك".. بإمكان أمريكا قصف إيران ولكن في هوليوود فقط!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. نشطاء سعوديون: ارض الرسالة والنبوة اصبحت مرتعاً لمجون ابن سلمان

شاهد هاشتاغ.. ما قصة فيلم توب غون الأمريكي والذي يشير إلى إيران؟

شاهد هاشتاغ.. عرين الاسود تدخل الاحتلال في متاهات الارض.. الكيلاني مثالاً

4 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله + فيديو

النرويج تؤكد استمرارها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

زاخاروفا تشبّه زيلينسكي بأسامة بن لادن