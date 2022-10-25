مراسل العالم: الاحتلال يستميت بقمع المقاومة بالضفة لهذا السبب..

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان هذه النظرية تقول انه لن يسمح للفلسيطينيين بالضفة الغربية بتشكيل قوة مقاومة قادرة على المواجهة بشكل دائم، معتبراً ان هذا ما يترجم من خلال حملة الاعتقالات والاغتيالات والاقتحامات ومطاردة المقاومين في محاولة لانهاء المقاومة، وذلك لان الضفة الغربية تعتبر عمق استراتيجي له، مشيراً الى ان الاحتلال يخشى من تحويل ظاهرة عرين الاسود الى ظاهرة عامة تمتد في معظم الضفة الغربية، لذلك عمل على عمليات تصفية لهذه المجموعة المقاومة وليس اعتقال.

واوضح مراسلنا ان الالاف من الفلسطينيين قاموا اليوم بتشييع جثامين شهداء نابلس خلال العدوان الاسرائيلي، واكد ان الفلسطينيين التجأو الى المقاومة بعدما وجدوا انه في زمن التسوية يستمر الاحتلال بعمليات التصفية ضد قادة المقاومة والتدمير والتهجير كما في ايام الحرب.

وشدد مراسلنا على ان الاحتلال الاسرائيلي لم يستطع تحييد المقاومة الفلسطينية، وذلك لان الشارع الفلسطيني يرى ان كل مقاومة ضد الاحتلال جزء لا يتجزأ من المقاومة الفلسطينية.

ولفت مراسلنا الى ان الفلسطينيين يبحثون عن دولة كاملة الصلاحيات وعن الاستقرار والعودة الى الوطن، معتبراً انه ولا قرار دولي حول حق العودة للفلسطينيين قد نفذ، وقال ان المنظومة الدولية ترى ان الكيان الاسرائيلي فوق القرارات والقوانين.

واكد مراسل العالم ان ما يحدث اليوم ليس في مصلحة الاحتلال حتى لو قام بالذبح والقتل، وانه مهما حاول فانه في نهاية المطاف الزمن يسير في صالح المقاومة الفلسطينية.

هذا وقد ارتفعت حصيلة عملية الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس الى ستة شهداء و22 جريحا بينهم خمسة في حالة خطرة.

وتوالت ردود الافعال الفلسطينية الغاضبة عقب العملية التي استهدفت مجموعة عرين الأسود، وسط دعوات إلى النفير العام. هذا ودعت مجموعة عرين الأسود إلى الجهاد والتصدي لقوات الاحتلال.

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