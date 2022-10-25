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بالصور.. موكب جنائزي مهيب لتشييع شهداء نابلس

بالصور.. موكب جنائزي مهيب لتشييع شهداء نابلس
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

شارك عشرات الآلاف من نابلس والبلدات المجاورة اليوم، الثلاثاء، في تشييع جثامين الشهداء الخمسة الذين استشهدوا إثر عدوان الاحتلال في نابلس، فجر اليوم.

العالم - فلسطين

وانطلقت مراسم تشييع جثامين الشهداء من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب واستنكار عارمين وهتافات وطنية وإضراب وحداد عمّ مرافق الحياة في مختلف المحافظات بالضفة وقطاع غزة، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على خطوط التماس.

ورفع المشيعون في مراسم التشييع الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، ورددوا الهتافات الوطنية والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

والشهداء هم: حمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ووديع صبيح حوح (31 عاما) ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).

واستشهد الشبان الخمسة إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم، فيما أصيب أكثر من 21 شخصا في اشتباك مسلح دار بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين الذين حاولوا صد العدوان على المدينة.

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