الرئيس العراقي يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن "رشيد تلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمناسبة تسنم منصب رئيس الجمهورية".

وفي مايلي نص البرقية:

"فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد

(حفظه الله)..

رئيس جمهورية العراق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني بمناسبة انتخاب فخامتكم رئيساً لجمهورية العراق، أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة العالية التي أُوليْتم إياها.

إنّي لعلى يقين من أن حكمة فخامتكم وتجربتكم وخبرتكم الواسعة ومسيرتكم الموفقة والمميزة، وحسن اطلاعكم على الأوضاع الإقليمية والدولية، خلال هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ العراق العزيز، ستكون لكم، إن شاء الله، خير معين وسند في القيام بمهامكم النبيلة.

وإذ أدعو الله العلي القدير أن يوفقكم في مهمتكم الجليلة لصالح بلدكم العزيز، وإني لعلى ثقة بانكم ستعملون بكل اقتدار على تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق، ليظل العراق كما عهدنا، دوما رائداً ومنارة في العالم الإسلامي.

كما يشرفني في هذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات المتينة القائمة بين جمهورية العراق ومنظمة التعاون الإسلامي، وأن أؤكد لفخامتكم رغبتي الأكيدة في تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحتنا المشتركة وخير الأمة الإسلامية".