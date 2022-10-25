الرئيس اللبناني: حكومة منتقصة الصلاحيات لا يمكن أن تمارس صلاحيات الرئيس 

العالم - لبنان

وقال الرئيس عون في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا اليوم الثلاثاء: "إن ما يجري حاليًّا في موضوع تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور "التيار الوطني الحر" في عملية التسمية، يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية".

وأضاف: "هذا أمر غير طبيعي، ولا يمكن القبول به. فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه، على الآخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض".

وعن صلاحيات الحكومة الحالية في حال حصول شغور في موقع الرئاسة، أوضح الرئيس عون "أن الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة".

وتابع يقول: "إن حل الأمور بسيط جدًّا، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم أن يساوي الجميع في عملية التشكيل، وأن يعود مساءً إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم".

وردًّا على سؤال عن تحديد موعد جديد لزيارة الوفد اللبناني لسوريا، أكَّد الرئيس عون أنَّ السفير السوري أدلى بتصريح حول هذا الموضوع، أكد فيه أنه سيصار لاحقًا إلى تحديد موعد جديد".