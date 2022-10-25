الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رشيد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب

رشيد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من الملك المغربي محمد السادس بمناسبة تسنمه منصبه.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقّى برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق" حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي ما يلي نص البرقية:
"من محمد السادس ملك المملكة المغربية
الى فخامة السيد عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق
فخامة الرئيس..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد..

فيطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث إليكم بأحرّ تهانئي مقرونة بأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق، الى المزيد من التقدم والازدهار في ظل الأمن والسلم والاستقرار.

وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، مؤكداً لكم حرصي على العمل سوياً معكم من أجل توطيد علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بينهما وتوسيعها لتشمل كافة المجالات، لما فيه خير شعبينا الشقيقين".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس العراق يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس الباكستاني

الرئيس العراقي يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: عرين الاسود تعتبر دماء شهدائها وقود لها لتستمر بالمقاومة

الرئيس عبد اللطيف رشيد يتلقى برقية تهنئة من الرئيس اللبناني

إنتخابات الكنيست الخامسة.. ما الجديد الذي ستحمله؟

رشيد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب

الخارجية الايرانية تدين هجوم الكيان الصهيوني ومحاصرته لنابلس

الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر 'داعش' الإرهابي البارزين في سهل نينوى