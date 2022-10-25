رشيد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقّى برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق" حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي ما يلي نص البرقية:

"من محمد السادس ملك المملكة المغربية

الى فخامة السيد عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق

فخامة الرئيس..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد..



فيطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث إليكم بأحرّ تهانئي مقرونة بأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق، الى المزيد من التقدم والازدهار في ظل الأمن والسلم والاستقرار.

وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، مؤكداً لكم حرصي على العمل سوياً معكم من أجل توطيد علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بينهما وتوسيعها لتشمل كافة المجالات، لما فيه خير شعبينا الشقيقين".