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مصادر فلسطينية: إصابتان بالرصاص الحي خلال مــواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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