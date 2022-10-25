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بايدن يفرض اجراءات حظر جديدة على إيران

بايدن يفرض اجراءات حظر جديدة على إيران
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل رئيس الولايات المتحدة دعمه لاعمال الشغب في إيران، وسيكشف النقاب عن اجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة.

العالم - الأميرکيتان

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن عقوبات جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة على خلفية اعمال الشغب الأخيرة.

ونقل موقع بوليتيكو الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستشمل القادة الأوسطين في الشرطة الإيرانية. واتهمت أمريكا هؤلاء القادة بإساءة معاملة "المتظاهرين".

وتزعم بوليتيكو أن بايدن يواجه طلبات من بعض "النشطاء" للاطاحة بالحكومة في إيران، لكنه ومساعديه غير مستعدين لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وفي هذا الصدد قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن متحدة في هذا النهج وأنه "لا يوجد انقسام" في هذا الصدد.

وحول دواعي عدم دعم الولايات المتحدة لأعمال الشغب اعترف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعجز واشنطن وقال: "يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية".

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