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العراق.. السوداني يقدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة

العراق.. السوداني يقدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، تحديد جلسة يوم الخميس موعدا لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.

العالم - العراق

وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، طلبا رسميا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته يوم الخميس 27 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أن كشف قيادي في الإطار التنسيقي، عن مخرجات اجتماع الإطار الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال القيادي لوكالة "شفق نيوز" طالبا عدم ذكر اسمه، إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني".

وأوضح أن السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة.

ولفت القيادي إلى أن "هناك اتفاقا مبدئيا على استبعاد أعضاء مجلس النواب الحالي من قوائم المرشحين للكابينة الوزارية".

وأشار إلى أن "قوائم بأسماء المرشحين التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأن الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية".

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العراق.. السوداني يقدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة

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