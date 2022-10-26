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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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كتيبة جنين تعلن أنها استهدفت قوات الاحتلال أثناء انسحابها من بلدة جبع على شارع لمعاني بصليات من الرصاص
مصادر عبرية: جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت لإصابة مستوطن
مراسل العالم: تحليق للطيران المسير في أجواء ميناء المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية بالتزامن مع وصول سفينة نفطية تابعة لتحالف العدوان
مراسل العالم: إغلاق ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن بعد رصد تحليق مسيرات في الأجواء
مراسل العالم: مقتل احد المتظاهرين في مدينة ام درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم دهسا بعربة الشرطة
مصادر فلسطينية: إصابتان بالرصاص الحي خلال مــواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة هجوم الاحتلال الصهيوني ومحاصرته لمدينة نابلس مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الابادة الجماعية وادانتها
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 280 جندياً أوكرانياً وإسقاط طائرة (ميغ29) و13 طائرة مسيرة
مدير مكتب العالم: الشعارات التي ترفع في ساحة التحرير في بغداد تدعو كلها للاصلاح
وصول دفعة مهجرين سوريين من مخيمات اللجوء في لبنان إلى معبر الدبوسية
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش
افاد مراسل العالم في سوريا بوصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب.
العالم-سوريا
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
سوریا
كلمات دليلية :
ريف حمص
معبر الدبوسية
عودة النازحين السوريين
مهجرين سوريين
مخيمات اللجوء في لبنان
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