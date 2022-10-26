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وصول دفعة مهجرين سوريين من مخيمات اللجوء في لبنان إلى معبر الدبوسية

وصول دفعة مهجرين سوريين من مخيمات اللجوء في لبنان إلى معبر الدبوسية
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بوصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب.

العالم-سوريا

يتبع..

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