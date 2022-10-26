مراسل العالم يكشف معلومات بشأن الحكومة العراقية المقبلة

العالم - مراسلون

وأوضح مدير مكتب العالم، أن طلب السوداني لعقد جلسة للبرلمان العراقي من أجل منح الثقة لحكومته جاء بعد اجتماع مهم عقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بين الاطار التنسيقي ورئيس الوزراء المكلف حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على معظم الكابينة الوزارية، مشيرا الى أن رئيس وزراء العراقي المكلف، سوف يرحل بقية الوزارات الى جلسة أخرى بسبب عدم توافق الكتل السياسية على كل الحقائب الوزارية، حيث تم الاتفاق على 16 حقيبية وزارية من بين 22 وزارة، و عليه تبقى 6 وزارات قيد النقاش بين الكتل السياسية الى حين يتم الاتفاق عليها.

واوضح مدير مكتب العالم، أن طلب رئيس وزراء العراقي المكلف بعد جلسة للبرلمان من أجل منح الثقة لحكومته يعد حدث مهم، لأن العراق بهذا الحدث سوف يجتاز مرحلة مهمة وهي تشكيل الحكومة،ومن ثم يتم تكميل الكابينية الوزارية.

واشار مدير مكتب العالم الى أن هناك اسماء مرشحين للحقائب الوزارية خرجت للاعلام ولكن لم يتم التأكد منها، وهي مرشح وزارة الداخلية عبدالامير الشمري، ومرشح المالية، طيف سامي، والصحة صالح الحسناوي ، وزارة النفط ليث الشاهر من دولة القانون.

واوضح، أن الكتل السياسية قدمت اسماء مرشحين الحقائب الوزارية الى رئيس الوزارء العراقي المكلف من اجل الاختيار، مشيرا الى أن بعض الكتل قدمت اسماء ثلاثة او اربع مرشحين للوزارة الواحدة وتركت خيار الاختيار للسوداني.

واردف مدير مكتب العالم في بغداد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب من الكتل السياسية عدم التدخل في ثلاث حقائب وزارية، وهي الصحة والمالية والكهرباء، باعتبار ان السوداني لديه رؤية خاصة حول هذه الوزارات، ويعتقد انه سيحقق نجاحا في هذه الوزارات لكي يبعث رسالة للكتل السياسية بان الوزارات التي هو يختار مرشحيها تنجح في عملها.

وحول دلالات نجاح السوداني في تشكيل الحكومة، قال مدير مكتب قناة العالم، إن رئيس وزراء العراقي المكلف حضي بدعم كافة الكتل السياسية والشعب العراقي في الداخل والخارج وهذا يؤشر بأن السوداني يبدأ عمله بانطلاقة قوية، وكذلك أن السوداني تقلد مناصب عديدة، من نائب في البرلمان، ووزير، لهذا لدية الخبرة الكافية للمضي قدما نحو النجاح في منصبه.

وأضاف، أن السوداني يحتاج الى دعم الكتل السياسية والشعب العراقي لكي يمضي بتشكيل كابينته الوزارية.

واشار مدير مكتب العالم، الى أن المراقبون يرون أن نجاح حكومة السوداني يحتاج التركيز على الوزارات التي تمس المواطن العراقي مباشرة على سبيل المثال الصحة والكهرباء، موضحا أن لهذا السبب رئيس وزارء العراقي المكلف اختار تسمية وزارء المالية والكهرباء والصحة بنفسه.

وبشأن التحديات التي ستواجه حكومة السوداني، قال مدير مكتب العالم، إن أبرز التحديات هي دعم الكتل السياسية لرئيس وزراء العراقي المكلف، على عدة مستويات، ومنها منح امكانية استبدال الوزراء أن لم يقومون بواجبهم بالشكل المطلوب.

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