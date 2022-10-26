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شاهد .. مقطع من نشيد جديد عن مجموعة عرين الأسود

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

عرين الأسود، إسم بات يُقلق جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع ويدخله في متاهات على الأرض من خلال العمليات التي ينفذها أفراد هذا الفصيل.

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