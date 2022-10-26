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ضبط 15 قطعة سلاح في مدينة زابل جنوب شرق ايران

ضبط 15 قطعة سلاح في مدينة زابل جنوب شرق ايران
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان العميد احمد طاهري عن ضبط 15 قطعة سلاح و 130 رصاصة في مدينة زابل بالمحافظة الواقعة جنوب شرق ايران والمحاذية لكل من باكستان وأفغانستان.

العالم - ايران

وقال العميد طاهري ، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة فارس في زاهدان اليوم: تماشيا مع خطة تعزيز الامن الاجتماعي التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز أمن المواطنين والوقاية من الجرائم ، فقد ادرجت قوى الامن الداخلي في جدول اعمالها جمع الأسلحة والاعتدة غير المرخص بها.

وأضاف: في هذا الصدد ، تمكن رجال قوى الامن الداخلي في مدينة زابل من ضبط 15 سلاح حربي وصيد غير مرخص بها مع 130 رصاصة، وذلك من خلال إجراءات استخباراتية وتحقيقات مكثفة وميدانية في اطار عمليات منفصلة.

وأوضح العميد طاهري انه تم في هذا السياق فتح ملفات لـ 11 متهما موقوفا لرفعها إلى السلطات القضائية المختصة للبت فيها.

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