كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟

العالم – ما رأيكم

وقال الباحثون بالشؤون الدولية إن الكلفة الباهضة التي لابد أن تصرف لاعادة اعمار أوكرانيا هي صورة تقدم للعالم ضربة كبيرة لهذا البلد والدول التي دعمت وتدعم الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الباحثون بالشؤون الدولية إن الاوروبيين بدءوا فعليا بالانسحاب من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا مشيرين الى أن الرئيس الأوكراني يقول لأوروبا اعطونا سبعة عشر مليار كمساعدة في الحرب لكن أوروبا لم تستطيع المساعدة وبدأت بالانسحاب في مجال الدعم المادي.

من جهتهم قال المراقبون للشأن الروسي ان مدينة خيرسون هي مدينة مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية ايضا.

وأضاف المراقبون للشأن الروسي ان مدينة خيرسون تتحكم بممر مهم يصل الى القرم وممر مهم لاحقا اذا ما قررت القوات الروسية الوصول الى اوديسا لتحريرها، لابد من الانطلاق من مدينة خيرسون.

المراقبون للشأن الروسي اكدوا إن معركة خيرسون هي معركة مهمة للأميركي تحديدا لانه يحاول السيطرة عليها قبل الانتخابات الاميركية لتوضيفها داخليا. مشيرين الى ان البحرية الروسية بدأت في تلك المنطقة بناء الاساطيل الحربية هناك وبذلك تكون خيرسون مرفأُ مهما لروسيا بالتاريخ وبالجغرافيا وبالموقع الاقتصادي، مؤكدين ان القرم كان محروما ثمان سنوات من المياه نتيجة سيطرة أوكرانيا على خيرسون واليوم اعيدت هذه المياه عند بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بدورهم قال ناشطون في حزب العمال البريطاني ان الحقيقة معدومة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرين الى أن المتابعين للمستجد في الحرب يقولون أن موقف روسيا ضعيفا بشأن المناطق التي احتلتها أو دخلتها أو ضمتها أخيرا الى أراضيها.

ما رأيكم؟

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