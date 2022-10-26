الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟

كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

بدأ الاوربيون يتخلون عن أوكرانيا رويدا رويدا في حربها ضد روسيا بعد أن وعدوها بالدعم قبل اندلاع الحرب.

العالم – ما رأيكم

وقال الباحثون بالشؤون الدولية إن الكلفة الباهضة التي لابد أن تصرف لاعادة اعمار أوكرانيا هي صورة تقدم للعالم ضربة كبيرة لهذا البلد والدول التي دعمت وتدعم الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الباحثون بالشؤون الدولية إن الاوروبيين بدءوا فعليا بالانسحاب من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا مشيرين الى أن الرئيس الأوكراني يقول لأوروبا اعطونا سبعة عشر مليار كمساعدة في الحرب لكن أوروبا لم تستطيع المساعدة وبدأت بالانسحاب في مجال الدعم المادي.

من جهتهم قال المراقبون للشأن الروسي ان مدينة خيرسون هي مدينة مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية ايضا.

وأضاف المراقبون للشأن الروسي ان مدينة خيرسون تتحكم بممر مهم يصل الى القرم وممر مهم لاحقا اذا ما قررت القوات الروسية الوصول الى اوديسا لتحريرها، لابد من الانطلاق من مدينة خيرسون.

المراقبون للشأن الروسي اكدوا إن معركة خيرسون هي معركة مهمة للأميركي تحديدا لانه يحاول السيطرة عليها قبل الانتخابات الاميركية لتوضيفها داخليا. مشيرين الى ان البحرية الروسية بدأت في تلك المنطقة بناء الاساطيل الحربية هناك وبذلك تكون خيرسون مرفأُ مهما لروسيا بالتاريخ وبالجغرافيا وبالموقع الاقتصادي، مؤكدين ان القرم كان محروما ثمان سنوات من المياه نتيجة سيطرة أوكرانيا على خيرسون واليوم اعيدت هذه المياه عند بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بدورهم قال ناشطون في حزب العمال البريطاني ان الحقيقة معدومة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرين الى أن المتابعين للمستجد في الحرب يقولون أن موقف روسيا ضعيفا بشأن المناطق التي احتلتها أو دخلتها أو ضمتها أخيرا الى أراضيها.

ما رأيكم؟

لماذا يعتبر القادة الغربيون أن الاتهام الروسي ربما يكون ممهدا للحرب النووية؟

ماذا يعني تدريب القوات الروسية على العمل في ظروف التلوث الإشعاعي؟

هل تلبي إدارت بايدن دعوة نوابها لتسوية تنهي الحرب بعد تدخل مجلس الأمن؟

روابط ذات صلة

هل سيتمكن سوناك من اخراج بريطانيا من عنق زجاجة الازمة الاقتصادية؟

مبعوث الامم المتحدة يلتقي بحفتر وباشاغا لحل الازمة الليبية

تركيا في ليبيا.. تفوّق بالنقاط

بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باحث وناشط سعودي ينتقد تركي آل الشيخ لهذا السبب + فيديو

كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟

بالصورة.. هكذا تضامن المطبعون مع فلسطين

إيران تتبوأ المرتبة الأولى بالمنطقة في المؤشرات الصحية

ناشط يمني يطالب السعودية بالافراج عن الشاعر "وسام سعد كده"

طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي