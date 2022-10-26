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وزير الخارجية يستقبل في طهران نظيره البيلاروسي

وزير الخارجية يستقبل في طهران نظيره البيلاروسي
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية «حسين امير عبد اللهيان» اليوم الاربعاء نظيره البيلاروسي «فلادیمیر ماکي» الذي يزور ايران لأول مرة في ولاية رئيس الجمهورية " السيد ابراهيم رئيسي ".

العالم - ايران

وقد ناقش الجانبان في هذا اللقاء الذي تم في مبنى وزارة الخارجية كيفية تنفيذ الاتفاقيات المشتركة لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك تطورات الساحة الافغانية.

وأعرب الطرفان الايراني والبيلاروسي عن دعمهما الشامل للتعددية ومواجهة الحظر الاميركي الاحادي الجانب، وشددا على زيادة اجراء المشاورات السياسية في الاوساط الدولية.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وتباحثا حول القضايا الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن الرئيس " رئيسي " كان قد التقى نظيره البيلاروسي «الکساندر لوکاشنکو» والوفد المرافق له خلال زيارته التي قام بها الى اوزبكستان للمشاركة في القمة الـ 22 لمنظمة شانغهاي للتعاون في 26 ايلول الماضي.

وقد أكد رئيس الجمهورية في ذلك اللقاء أهمية صياغة خارطة الطريق لرفع مستوى التعاون الثنائي، مشيرا الى العلاقات الجيدة للغاية بين كلا البلدين وضرورة تعزيزها أكثر من الماضي نظرا للامكانات الموجودة فيهما.

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