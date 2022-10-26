إيران بصدد رفع شكاوى إلى المحافل القانونية الدولية ضد القنوات المناهضة

العالم - إيران

وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي عقد بحضور العديد من كبار المسؤولين في البلاد، أعلن اسماعيلي عن فتح ملف مهني وإعلامي في وزارة الثقافة، ضد قنوات الإرهاب الإعلامي التي تتخذ من لندن مقراً لها، وقال: سنقوم قريباً برفع شكاوى إلى المحافل القانونية الدولية لملاحقة هذه القنوات.

وأضاف أن: الملف المهني والإعلامي حول قنوات الإرهاب الإعلامي المناهضة التي تتخذ من لندن مقراً لها تتضمن حالات انتهاك واضح للمبادئ المهنية التي تحكم هذه الشبكات، مثل توفير التدريب الرسمي لأنشطة العنف والأمور المتعلقة بدعم الإرهابيين.

وحضر الاجتماع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكاظم غريب آبادي أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية وحسين أميرعبداللهيان وزير الخارجية وإسماعيل خطيب وزير الأمن وأحمد وحيدي وزير الداخلية ورحيمي وزير العدل وحجة الإسلام "مرتضوي مقدم" رئيس المحكمة العليا وحجة الإسلام منتظري النائب العام للبلاد وجلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية و"محمدي" رئيس مصلحة السجون و"خدائيان" رئيس هيئة التفتيش العام والعميد "قاسم رضائي" نائب قائد قوى الأمن الداخلي وإنسية خزعلي مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

وكان وزير الثقافة الإيراني قد أكد يوم الإثنين في تصريح الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على هامش افتتاح الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA) بأن طهران سترفع شكوى في المحافل الدولية ضد وسائل الإعلام المناهضة الناطقة بالفارسية.

وذكر أن عقد اجتماعات مثل رابطة OANA يمكن أن يكون فعالا في بيان الحقائق ومنع إمبراطورية الغرب الإعلامية المنحازة والمزيفة، وفي مواجهة تصرفات وسائل الإعلام الفارسية المعادية، وقال بشأن مواجهة وسائل الإعلام المعادية: سنقوم قريبا من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدولية، بتقديم شكاوى إلى المحافل القانونية الدولية لملاحقة هذه الوسائل الإعلامية.